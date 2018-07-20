В Астрахани стартовало ралли "Шёлковый путь".

Величественное здание театра Оперы и Балета стало центром подготовки к гонке протяжённостью более 3000 км, которые участникам предстоит преодолеть на следующей неделе. В этом году в ралли принимают участие не меньше, чем 6 экипажей команды Камаз-мастер, и разумеется, они главные фавориты среди грузовиков. Из 7 ралли хозяева гонки вышли победителями в 6. В категории внедорожников особое внимание привлекают Нассер Аль-Аттия, Язид АльРайхи и Хоан Рома. Это ралли считается одним из самых сложных в мире и не разочарует зрителей и в этом году.

После окончания административных и технических проверок, под покровом ночи началось яркое шоу для жителей Астрахани: прощание участников ралли с гостеприимным городом. Теперь пришло время насладиться невероятными пейзажами и скоростью и прийти к финишу первым.