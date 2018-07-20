Трамп "с ограниченными возможностями"

Саммит в Хельсинки вывел Россию и США на путь к нормализации отношений. Однако смогут ли стороны перейти от слов к делу? Российские сенаторы уверяют: Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном. Но всё упирается в возможности самого Дональда Трампа.

"К сожалению, господин Трамп весьма ограничен в свободе манёвров. Ему не дают нормализовать российско-американские отношения. Ему не дают работать в интересах коллективной повестки международных отношений", - уверен Константин Косачев, глава международного комитета Совета Федерации.

Схожее мнение выразил глава комиссии по информационной политике в Совете Федерации, Алексей Пушков: "Мы не должны ждать изменения атмосферы в Соединённых Штатах. Потому что любое действие Трампа используется как раз для того, чтобы поднять истерию против него на новый уровень. Вс`ё рассматривается не с точки зрения ценности для американского народа и американских интересов безопасности, а с точки зрения того, насколько это дает возможность атаковать Дональда Трампа, порвать на нём пиджак", - заявил политик в интервью Euronews.

Лишь немногие американские сенаторы положительно отзываются об итогах саммита Россия-США. А некоторые и вовсе признаются, что опасались за Трампа, когда тот остался наедине со своим российским коллегой. В их числе оказался сенатор-демократ Марк Уорнер: