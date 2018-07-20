"Дикими домыслами" назвала британская полиция сообщение об установлении личностей исполнителей отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
"Новичок": Москва ждёт официальных объяснений
"Новичок": Москва ждёт официальных объяснений
В четверг ряд британских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что отравителями, вероятно, могут быть российские граждане.
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании:
"Я не могу комментировать проводимое полицией расследование, но защита, министерство внутренних дел и полиция прикладывают все усилия, чтобы выяснить, кто именно стоит за этим преступлением".
Москва отвергает все обвинения и утверждает, что британская сторона пытается ввести в заблуждение мировую общественность.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании:
"Сейчас в Лондоне пресса пишет о многих вещах, но дело в том, что это не относится к официальным заявлениям. Мы бы все-таки хотели получить официальную информацию от британских властей. Нас интересуют реальные результаты следствия."
В четверг было открыто коронерское дознание по делу о смерти британки Дон Стерджес, пострадавшей от контакта с нервно-паралитическим веществом "новичок" в городке Эймсбери в конце июня.
Детективы полагают, что женщина могла нанести опасное вещество на кожу сама, приняв яд за духи.