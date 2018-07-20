Простыня белого дыма нависла над шведскими лесами. За последние несколько дней число крупных лесных пожаров возросло до 40, небольших возгораний вдвое больше. Причина - небывалая жара.
Лесные пожары: Швеция просит помощи
Лесные пожары: Швеция просит помощи
Швеция обратилась за помощью к другим европейским странам. Для борьбы с огнём Франция и Италия направили военные самолёты, а Норвегия предоставила вертолёты.
Именно этот факт вызвал волну критики шведских властей со стороны оппозиции. Консерваторы не понимают, как в стране, где 70 процентов территории покрыта лесами, нет пожарных самолётов. В ответ на обвинения премьер-министр страны Стефан Лёвен ответил, что "неважно, у кого самолёты, главное справиться с ЧП", и пообещал решить этот вопрос в кратчайшие сроки.
Площадь пожаров уже достигла 20 тысяч гектаров, ущерб составил 60 миллионов евро. Из близлежащих деревень спасатели эвакуировали около 80 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.
Метеорологи предупреждают: чрезвычайно жаркая погода продержится и в ближайшие недели.