ФСБ провела обыски у сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) - главных подразделений "Роскосмоса". Источники "Коммерсанта" в правоохранительных органах пояснили, что рейды прошли по делу о госизмене. Газета пишет, что обыски связаны с "передачей сведений о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам".
Обыски в "Роскосмосе": утечка секретной информации и "госизмена"
Обыски в "Роскосмосе": утечка секретной информации и "госизмена"
"Следственные мероприятия ведутся в тех зонах ответственности, в которых работали те или иные сотрудники. Я к сожалению не могу вам сказать конкретно где это происходит", - заявил пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко.
По сведениям "Коммерсанта", обыски прошли в кабинете директора ОРКК Дмитрия Пайсона, работавшего ранее в ЦНИИМаше. Утверждается, что именно сотрудники института обладали информацией о многих военных гиперзвуковых разработках. В Роскосмосе заявили, что Пайсон находится на свободе и сейчас работает со следственными органами.
В марте Владимир Путин во время послания Федеральному собранию упоминал об испытаниях гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал". Но пока неясно, связаны ли обыски в структурах "Роскосмоса" с разработками этого оружия.
Согласно статье 275 УК РФ (государственная измена), виновным может грозить до 20 лет тюрьмы.