В Бонне несколько сот человек отметили "День кипы". Обер-бургомистр города назвал мероприятие "демонстрацией против антисемитизма и ксенофобии".
"День кипы" в Боне
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"День кипы" в Боне
"День кипы" первоначально планировался на ноябрь, но был перенесен из-за недавнего инцидента.
В этом городе 20-летний гражданин Германии, выходец из палестинской семьи, напал на приехавшего из США израильского профессора. Злоумышленник оскорблял Ицхака Меламеда, толкал и несколько раз срывал кипу с головы 50-летнего мужчины.
В последние месяцы в Германии неоднократно происходили антисемитские нападения. Немецкие власти опасаются, что их количество может продолжить расти.