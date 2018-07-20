"За" президента Ортегу

Десятки тысяч сторонников Даниэля Ортеги собрались в Манагуа, чтобы поддержать своего президента. Демонстранты отметили 39-ю годовщину со дня Сандинистской революции, лидером который был действующий глава государства. Последние три месяца страну раздирают антиправительственные манифестации, сторонники Ортеги считают, что это серьезный удар по экономике.

Сторонник президента:

"Три месяца назад наши надежды начали претворяться в жизнь, и это видели другие страны. Никарагуанцы мечтали о работе, социальных проектах, борьбе с бедностью, стабилизации экономики".

Сторонники президента Ортеги критикуют оппозиционеров. Манифестанты возвели в городе баррикады, из-за которых многие жители не могли попасть на работу.

Сторонник президента:

"Здесь везде оружие, люди вынуждены защищаться, полиция вынуждена защищаться, на баррикадах было оружие, и у нас есть тому доказательства. Люди защищают себя сами".

Сторонники президента критикуют так же католических епископов и причисляет их к оппозиции.

"Мне очень жаль, потому что я верю католической церкви. Я не прекращал верить в бога, я верю в бога-отца, сына и святого духа, но я перестал верить людям, которые руководят церковью", - говорит ещё один из них.

Сосуществование будет нелегким, обе стороны это осознают.

Эктор Эстепа, Euronews:

"По оценкам общественных организаций, за три месяца никарагуанский кризис унес жизни более 350 человек. Сторонники главы государства говорят, что Даниэль Ортега никуда не уйдет. Президент отверг досрочные выборы. Они также утверждают, что манифестанты – террористы, финансируемые из-за рубежа. Протестующие же выступают против тотального контроля со стороны властей и осуждают правительство за масштабные репрессии".