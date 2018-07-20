Израиль нанес мощные удары по позициям ХАМАС в Секторе Газа в ответ на стрельбу с палестинской стороны. В результате обстрела израильской армии, четыре палестинца были убиты. В Израиле заявили, что палестинцы открыли огонь по израильским войскам.
Израиль обстрелял позиции ХАМАС: 4 палестинца убиты
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Израиль обстрелял позиции ХАМАС: 4 палестинца убиты
С конца марта палестинцы начали серию массовых демонстраций с требованием возвращения беженцев на территории, которые теперь принадлежат Израилю.
Палестинские власти заявляют, что с начала столкновений на границе с Израилем были убиты более 130 палестинцев,15 тысяч человек получили ранения и травмы.