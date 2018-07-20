Настоящая драма развернулась на границе Турции и Греции. Бежавшая от преследования властей турецкая семья пыталась переплыть Марицу, одну из крупнейших рек на Балканском полуострове, но их лодка перевернулась.
Цена за побег к свободе: трагедия на турецко-греческой границе
Цена за побег к свободе: трагедия на турецко-греческой границе
"Меня зовут Мурат Акчабай, а мою жену Хатидже. Мы учителя. Когда мы переплывали Марицу, наша лодка перевернулась, это произошло 18 июля в час ночи. Моя жена и трое маленьких детей - одному год, второму четыре, старшему 6 лет - пропали без вести. Как отец, я умоляю греческий народ и власти Греции: "Пожалуйста, не прекращайте спасательную операцию и поиски!", - говорит отец семьи.
Кроме Мурата, удалось спасти еще пять человек. Семья бежала из Турции, спасаясь от преследований со стороны турецких властей после неудачного госпереворота в 2016 году.
По сообщениям СМИ, похожая трагедия случилась два года назад, когда семейная пара 40 лет утонула в реке. До увольнения в Турции они работали филологами.
Марица, как и Эгейское море, за последние годы стала одним из главных маршрутов в Европу для многих беженцы.