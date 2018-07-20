США против нового референдума в Донбассе

Белый дом не планирует поддерживать проведение референдума на востоке Украины. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Гарретт Маркис.

"Эти соглашения (Минские договоренности - прим.ред.) не допускают возможность проведения референдума", - заявил он. "Более того, организация так называемого референдума на неконтролируемой властями части Украины не будет легитимна", - подчеркнул Маркис.

Ранее в СМИ просочилась информация, президент России Владимир Путин при общении в формате тет-а-тет с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Хельсинки предложил ему провести на территории Донбасса референдум, чтобы местные жители смогли свободно высказаться по вопросу о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Представитель МИД России Мария Захарова в "Фейсбуке" написала, что ввиду невыполнения Киевом Минских соглашений имеет смысл обсудить "другие опции" урегулирования кризиса на Украине.

Тем временем в Киеве также выступают против идеи России о проведении нового референдума. Об этом в Twitter написал политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

Как отмечают эксперты, в настоящее время в Донбассе на линии соприкосновения наблюдаются признаки возможной эскалации конфликта. По данным ОБСЕ постоянно фиксируются случаи нарушения режима прекращения огня причем, как со стороны украинской армии, так и со стороны вооруженных групп самопровозглашенных республик.

В феврале 2015 года в Минске при участии лидеров Германии, России, Франции и Украины был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений 2014 года, который стал основой для мирного урегулирования в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным.