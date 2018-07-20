Интегрировать беженцев в португальское общество - эту задачу, похоже, успешно решают в городке Иданья-а-Нова. Прибывших в Португалию по квотам ЕС мигрантов задействуют в аграрном секторе. Саид и Башир, оба из Эритреи, работают здесь вот уже девять месяцев.
Эритрейцы в Португалии
Эритрейцы в Португалии
Саид: "Я счастливчик. Большинство наших друзей "забирает" море, когда они перебираются из Ливии в Италию или из Египта в Италию. Они погибают в пути. А мне повезло."
В городке обосновались шесть эритрейцев. Двое уже получили статус беженца. Фермеры надеются, что мигранты помогут оживить их хозяйства.
Педро Гуерра, управляющий: "Мы нанимаем беженцев, потому что местность здесь пустынная, жителей совсем немного. А нам нужны молодые люди. В самом начале мы боялись, будут ли беженцы хорошими работниками. Но они оказались тружениками. И это плюс для муниципалитета."
Ранее португальские власти заявляли о готовности в рамках общеевропейской программы переселения принимать беженцев, которых из ЕС перенаправили в Турцию и другие страны.