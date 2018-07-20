Эритрейцы в Португалии

Интегрировать беженцев в португальское общество - эту задачу, похоже, успешно решают в городке Иданья-а-Нова. Прибывших в Португалию по квотам ЕС мигрантов задействуют в аграрном секторе. Саид и Башир, оба из Эритреи, работают здесь вот уже девять месяцев.