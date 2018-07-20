Необычные соседи появились у жителей одного из микрорайонов польского города Гданьска: семья диких кабанов - мать и девять её детёнышей - обосновалиcь под большой елью всего в нескольких метрах от здания, где живут сотни людей. Одни боятся подходить к диким животным, другие встретили их радушно и взяли под свою опеку.
Кабаны в большом городе
Кабаны в большом городе
Кабаны пришли из близлежащих лесов в поисках пищи. Недостатка в ней сейчас больше нет: животных взяли на полное довольствие.
Местные власти пытались поймать кабанов или отпугнуть их выстрелами в воздух, но безрезультатно. Жителей просят не кормить их больше, тогда животные в конечном итоге сами вернутся в лес.
"Вообще-то я люблю животных, и эти пока ведут себя спокойно, - говорит эта женщина. - Но всё равно дикие кабаны опасны, люди боятся их, потому что они могут атаковать".
В прошлом году городе Хайде в Германии подвергся настоящему нападению кабанов. Они набрасывались на людей, портили автомобили и забегали в магазины, терроризируя продавцов и покупателей. Четыре человека получили ранения.