Кабаны в большом городе

Необычные соседи появились у жителей одного из микрорайонов польского города Гданьска: семья диких кабанов - мать и девять её детёнышей - обосновалиcь под большой елью всего в нескольких метрах от здания, где живут сотни людей. Одни боятся подходить к диким животным, другие встретили их радушно и взяли под свою опеку.