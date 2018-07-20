Премьер Венгрии Виктор Орбан в последний день официального визита в Израиль посетил Стену Плача в Иерусалиме. Следуя традиции, политик оставил между камнями записку с просьбой. Ранее Орбан провел переговоры с главой израильского кабинета Биньямином Нетаньяху и встретился с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином.
Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Стену Плача в Иерусалиме
Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Стену Плача в Иерусалиме
Орбан заверил Нетаньяху в том, что проводит политику "нулевой терпимости" в отношении антисемитизма, а проживающие в стране евреи находятся под защитой правительства. Нетаньяху в свою очередь назвал Орбана истинным другом страны, в частности, похвалив его за выделение средств на восстановление синагог и поддержку Израиля на международных форумах.
Во время посещения мемориального комплекса истории Холокоста "Яд ва-Шем" Орбан столкнулся с акциями протеста. Демонстранты были возмущены визитом в страну лидера, возглавляющего крайне правую партию. Некоторые ссылались на его кампанию против финансиста Джорджа Сороса, которую считают антисемитской.