Камень преткновения в переговорах по "брекситу"

Впервые после проведённого в Соединённом Королевстве референдума по выходу из Евросоюза глава британского правительства Тереза Мэй отправилась к ирландской границе, спор о которой стал камнем преткновения в переговорах по "брекситу". Брюссель настаивает на том, чтобы Белфаст сохранил своё членство в Таможенном союзе и доступ к единому европейскому рынку. А это фактически означает установление границы между Великобританией и Северной Ирландией. В пятницу Мэй выступит с речью, в которой, как ожидается, изложит своё видение проблемы. Не исключено, что её план поставит под угрозу ключевые пункты "Белфастского соглашения".