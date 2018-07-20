Впервые после проведённого в Соединённом Королевстве референдума по выходу из Евросоюза глава британского правительства Тереза Мэй отправилась к ирландской границе, спор о которой стал камнем преткновения в переговорах по "брекситу". Брюссель настаивает на том, чтобы Белфаст сохранил своё членство в Таможенном союзе и доступ к единому европейскому рынку. А это фактически означает установление границы между Великобританией и Северной Ирландией. В пятницу Мэй выступит с речью, в которой, как ожидается, изложит своё видение проблемы. Не исключено, что её план поставит под угрозу ключевые пункты "Белфастского соглашения".
Камень преткновения в переговорах по "брекситу"
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Камень преткновения в переговорах по "брекситу"
Вопрос о границе между остающейся в сообществе Ирландией и входящей в состав Соединённого королевства Северной Ирландией, предстоит решать и новому министру по "брекситу" Доминику Раабу, который в четверг провёл свою первую встречу с переговорщиком ЕС Мишелем Барнье. Оба заявили о достижении "значительного прогресса" в переговорном процессе, хотя и отметили, что времени остаётся крайне мало: соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларация о будущих взаимоотношениях сторон должны быть разработаны до октября месяца, чтобы страны-члены ЕС и британское правительство успело их ратифицировать.