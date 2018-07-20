Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию мощных ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа. Самолёты и танки Армии обороны поразили 68 объектов, сообщают израильские военные.
Перемирие после удара
Перемирие после удара
Они отмечают, что операция была проведена в ответ на обстрелы с палестинской стороны, в результате которых в пятницу был убит израильский военнослужащий. Помимо него, жертвами эскалации конфликта последних нескольких часов стали четыре палестинца. Трое из них – из движения ХАМАС – погибли в результате операции ВВС Израиля. Последний – был застрелен на границе анклава израильскими солдатами во время протестов.
С начала марта в ходе столкновений на границе были убиты более 130 палестинцев. Тысячи людей с обеих сторон получили ранения.
В субботу утром стало известно, что власти еврейского государства и представители палестинского движения договорились о временном прекращении огня в секторе Газа. По словам пресс-секретаря ХАМАС, соглашение о перемирии было достигнуто, благодаря "усилиям Египта и ООН".