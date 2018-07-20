Массовые антиправительственные выступления не утихают в Ираке. Число жертв столкновений с силами правопорядка возросло до четырёх: в пятницу был застрелен ещё один демонстрант. Десятки людей получили ранения, в том числе - в рядах полицейских.
Ирак: борьба за лучшую жизнь
Ирак: борьба за лучшую жизнь
Волнения начались две недели назад в портовом городе Басра. Негодование людей вызвали перебои с электричеством и водоснабжением, тем более что в стране установилась 50-градусная жара. Затем волна манифестаций распространилась по всему югу Ирака и докатилась до Багдада, а список требований расширился. Манифестанты выдвинули правительству ультиматум, срок выполнения которого истекает в субботу. Власти должны принять меры по повышению качества коммунальных услуг и уровня жизни, борьбе с коррупцией и безработицей.
Протестующих поддержал духовный лидер шиитов в Ираке аятолла Али ас-Систани, назвав их требования "законными". Для их выполнения создана специальная правительственная комиссия. А премьер-министр распорядился выделить 3 млрд долларов на восстановление системы электро- и водоснабжения.