Макрон увольняет Беналлу

Президент Франции Эммануэль Макрон увольняет своего советника по безопасности Александра Беналлу. Елисейский дворец начал соответствующую процедуру, а Беналла уже задержан и помещён под стражу по нескольким обвинениям - в том числе "в насилии со стороны государственного чиновника" и "узурпации полномочий". Ему грозят 3 года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Расследование ведёт прокуратура Парижа.