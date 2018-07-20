Президент Франции Эммануэль Макрон увольняет своего советника по безопасности Александра Беналлу. Елисейский дворец начал соответствующую процедуру, а Беналла уже задержан и помещён под стражу по нескольким обвинениям - в том числе "в насилии со стороны государственного чиновника" и "узурпации полномочий". Ему грозят 3 года тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Расследование ведёт прокуратура Парижа.
Макрон увольняет Беналлу
Макрон увольняет Беналлу
Скандал вокруг Беналлы разразился после того, как СМИ опубликовали фото и видеокадры, на которых советник и телохранитель президента в шлеме и с повязкой полицейского спецназа избивает участника первомайской демонстрации в Париже. Выяснилось, что Беналла хотел посмотреть работу полицейских во время протестов. Но носить униформу и участвовать в силовом разгоне демонстрации он не имел права.
Профсоюз французских полицейских подал иск с требованием разобраться, как человек в роли наблюдателя мог получить нарукавную повязку и шлем, оставшись после этого безнаказанным.
На волне скандала Елисейский дворец отстранил Александра Беналлу от работы на 15 дней, но затем его вновь увидели на посту во время приёма победившей на Чемпионате мира по футболу сборной Франции.
Оппозиция потребовала передать дело Беналлы в прокуратуру, обвинив власти в слишком мягком подходе. На следующей неделе глава МВД Жерар Колнн должен отчитаться перед французским сенатом. Расследованием случившегося занимается также специальная комиссия, созданная Национальной ассамблеей.