Мир
"Так называемые «народные журналисты» способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули"Владимир Путин
президент России
"Исходя из пошлин и торговых барьеров ЕС... мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили"Дональд Трамп
президент США
"Это великий день. Греция теперь уверенно стоит на ногах"Пьер Московиси
еврокомиссар по экономике и финансам
"Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными."Омар Раззаз
премьер-министр королевства Иордания
"Корова перешла через границу, никто не пытался её остановить"Иван Харалампиев
владелец коровы Пенки
"Мутко сказал мне: не трогай футболистов."Григорий Родченков
экс-глава Московской антидопинговой лаборатории
Культура
"Мое видение Рембрандта очень особенное. У меня ушло много времени, чтобы понять его стиль, возможно поэтому я рассмотрел быстрее всех"Ян Сикс
арт-дилер
"Видя, какие решения принимает Трамп, на ум приходит поговорка - "С такими друзьями не нужны никакие враги"Дональд Туск
председатель Евросовета
мир
Президент Франции уволил своего советника Александра Беналлу
Поделиться статьей
Наши журналисты работают над этим сюжетом, он будет обновлён, как только появится дополнительная информация.