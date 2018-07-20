Кто выиграл чемпионат мира? Французская команда или сборная Африки? Тот факт, что более чем у половины подопечных Дидье Дешама африканские корни, вызвал бурную полемику в соцсетях и в СМИ. Правда, в основном за пределами Франции. Среди тех, кто назвал "синих" "африканской командой", оказался ведущий американской программы The Daily Show Тревор Ноа, который сам родом из ЮАР.
"Французы - и точка"
"Французы - и точка"
На следующий день юмористу ответил посол Франции в США Жерар Аро. Текст его письма был опубликован в "Твиттере" посольства: "Как уже говорили многие игроки, их родители, возможно, приехали из других стран, но большинство из них (за исключением двух из 23) родились во Франции, они получили здесь образование, учились играть в футбол во Франции, они граждане Франции. Они гордятся своей страной – Францией".
Позже Ноа сказал, что "не отрицает французскую идентичность игроков". Но при этом он добавил: "Нельзя отрицать и их африканскую идентичность, что, кстати, относится и ко мне". Кроме того, юморист не удержался и бросил камень в огород французского общества, заявив: "Когда у них нет работы, когда они совершают преступления, их называют "мигрантами из Африки", но когда их дети выигрывают чемпионат мира, о них говорят только как о французах".
Что говорят в России?
Свою лепту в полемику вокруг происхождения французских игроков внесла и российская журналистка Божена Рынска, которая предложила, чтобы темнокожие спортсмены соревновались отдельно от белых. "Негры физиологически более способны к футболу. Выносливее, мышцы сильнее, бегают быстрее, это генетика, они так устроены. Так не справедливее будет ли соревноваться в своей расе? Белые - с белыми, черные - с черными. Никакого расизма, просто одни от природы более заточены на спорт". Правда, потом, сославшись на свою подругу, спортивную журналистку, Рынска написала, что дело не в способностях игроков и что в любой стране можно набрать достойную команду. "То есть, это все - про отбор, а не про генетику. Больший процент склонности к тому или другому занятию не делает соревнование команд нечестным".
Свое мнение по этому поводу высказала также актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова: "Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матюиди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекира из Алжира". Многие пользователи соцсети обрушились на Кожевникову с критикой, обвинив ее в расизме. Впрочем, сам пост актриса удалять не стала.
Одним из тех, кто встал на защиту французской сборной, был блогер Илья Варламов, напомнивший своим читателям, что из тех игроков, кто был заявлен в стартовом составе на финальный матч, лишь один появился на свет за пределами Франции, да и то переехал на свою новую родину в два года – это Самюэль Умтити, родившийся в Камеруне. Варламов также удивился тому, "как одни и те же люди сначала идут с портретами дедов, помнят и гордятся, а потом рассуждают о расовой неполноценности. В стране, победившей фашизм, сегодня робко прорастают те же самые идеи, которые прорастали в 30-х в Германии".
Ответ чемпионов
Вскоре после финала в "Твиттере" сообщества Sporf, объединяющего спортивных болельщиков со всего мира, появилась публикация, в которой напротив имен французских футболистов были добавлены флаги тех стран, откуда родом они или их родители. В списке значатся 19 фамилий, в том числе Антуана Гризманна, чей отец – немец, а мать - португалка, Оливье Жиру, обе бабушки которого родом из Италии, Люки Эрнандеса и Уго Льориса, у которых испанские корни.
Однако сами же чемпионы считают эту полемику бессмысленной. Авторам Sporf ответил Бенжамен Менди, в прошлом году перешедший из "Монако" в "Манчестер Сити" за без малого 58 миллионов евро и ставший самым дорогим защитником в истории футбола. Игрок МС перечислил фамилии футболистов сборной и добавил напротив каждой французский триколор.