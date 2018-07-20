"Французы - и точка"

Кто выиграл чемпионат мира? Французская команда или сборная Африки? Тот факт, что более чем у половины подопечных Дидье Дешама африканские корни, вызвал бурную полемику в соцсетях и в СМИ. Правда, в основном за пределами Франции. Среди тех, кто назвал "синих" "африканской командой", оказался ведущий американской программы The Daily Show Тревор Ноа, который сам родом из ЮАР.

На следующий день юмористу ответил посол Франции в США Жерар Аро. Текст его письма был опубликован в "Твиттере" посольства: "Как уже говорили многие игроки, их родители, возможно, приехали из других стран, но большинство из них (за исключением двух из 23) родились во Франции, они получили здесь образование, учились играть в футбол во Франции, они граждане Франции. Они гордятся своей страной – Францией".

Позже Ноа сказал, что "не отрицает французскую идентичность игроков". Но при этом он добавил: "Нельзя отрицать и их африканскую идентичность, что, кстати, относится и ко мне". Кроме того, юморист не удержался и бросил камень в огород французского общества, заявив: "Когда у них нет работы, когда они совершают преступления, их называют "мигрантами из Африки", но когда их дети выигрывают чемпионат мира, о них говорят только как о французах".

Что говорят в России?

Свою лепту в полемику вокруг происхождения французских игроков внесла и российская журналистка Божена Рынска, которая предложила, чтобы темнокожие спортсмены соревновались отдельно от белых. "Негры физиологически более способны к футболу. Выносливее, мышцы сильнее, бегают быстрее, это генетика, они так устроены. Так не справедливее будет ли соревноваться в своей расе? Белые - с белыми, черные - с черными. Никакого расизма, просто одни от природы более заточены на спорт". Правда, потом, сославшись на свою подругу, спортивную журналистку, Рынска написала, что дело не в способностях игроков и что в любой стране можно набрать достойную команду. "То есть, это все - про отбор, а не про генетику. Больший процент склонности к тому или другому занятию не делает соревнование команд нечестным".

Свое мнение по этому поводу высказала также актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова: "Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матюиди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекира из Алжира". Многие пользователи соцсети обрушились на Кожевникову с критикой, обвинив ее в расизме. Впрочем, сам пост актриса удалять не стала.

Одним из тех, кто встал на защиту французской сборной, был блогер Илья Варламов, напомнивший своим читателям, что из тех игроков, кто был заявлен в стартовом составе на финальный матч, лишь один появился на свет за пределами Франции, да и то переехал на свою новую родину в два года – это Самюэль Умтити, родившийся в Камеруне. Варламов также удивился тому, "как одни и те же люди сначала идут с портретами дедов, помнят и гордятся, а потом рассуждают о расовой неполноценности. В стране, победившей фашизм, сегодня робко прорастают те же самые идеи, которые прорастали в 30-х в Германии".

Ответ чемпионов

Вскоре после финала в "Твиттере" сообщества Sporf, объединяющего спортивных болельщиков со всего мира, появилась публикация, в которой напротив имен французских футболистов были добавлены флаги тех стран, откуда родом они или их родители. В списке значатся 19 фамилий, в том числе Антуана Гризманна, чей отец – немец, а мать - португалка, Оливье Жиру, обе бабушки которого родом из Италии, Люки Эрнандеса и Уго Льориса, у которых испанские корни.

Бенжамен Менди REUTERS/Pascal Rossignol

Однако сами же чемпионы считают эту полемику бессмысленной. Авторам Sporf ответил Бенжамен Менди, в прошлом году перешедший из "Монако" в "Манчестер Сити" за без малого 58 миллионов евро и ставший самым дорогим защитником в истории футбола. Игрок МС перечислил фамилии футболистов сборной и добавил напротив каждой французский триколор.