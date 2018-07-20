Подозреваемый в убийстве Дениса Тена сознался в содеянном

Один из задержанных по подозрению в убийстве фигуриста Дениса Тена признался в содеянном. Личность его сообщника установлена, ведутся поиски сообщили в полиции Алма-Аты.

В четверг, возвращаясь с тренировки Тен, увидел, как неизвестные снимают зеркала с его машины. Спортсмен попытался остановить злоумышленников, но получил удар ножом в бедро. Ранение оказалось серьезным, еще до прибытия скорой помощи Тен потерял много крови. Медики боролись за его жизнь до последнего, однако спасти фигуриста так и не смогли.

Денис Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана, но до 2010 года тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Его главным спортивным достижением была бронзовая медаль на Олимпийских играх в Сочи в мужском одиночном катании.

Кроме того, Тен был серебряным призером чемпионата мира-2013 в Лондоне и бронзовым медалистом шанхайского первенства мира в 2015 году. Многие его коллеги по льду выразили соболезнование в связи с утратой. Для мира фигурного катания это стало огромным потрясением - ведь Тену было всего 25 лет.