TheCube: главное за неделю

Добро пожаловать в "Куб" - здесь мы рассказываем, как реагируют соцсети на самые яркие события в мире.

"Меня неправильно поняли"

Одним из наиболее обсуждаемых событий этой недели стала встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Она долго и тщательно готовилась, но завершилась скандалом, по крайней мере для Дональда Трампа.

Поводом к этому послужили противоречивые заявления самого американского президента. На итоговой пресс-конференции с Путиным хозяин Белого дома заявил, что не видит повода думать, будто Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года.

И это при том, что ФБР уже больше года ведет расследование: целой группе россиян – пусть и заочно – власти США предъявили официальные обвинения.

Уже по возвращении в Америку Трамп заявил, что мол оговорился: хотел сказать «да», а получилось «нет». Но спасти ситуацию это не помогло.

Представители Демократической партии заподозрили Трампа в сговоре с Путиным. А сенатор-демократ Джо Кеннеди даже потребовали заслушать в Конгрессе личного переводчика американского президента. Республиканцы, правда, заблокировали эту инициативу, но скандал еще далеко не исчерпан.

А вот такая реакция на это известие поступила из Москвы.

Пенсионная реформа в России

В России тем временем завершился чемпионат мира, сказка закончилась - настало время возвратиться в реальность. В четверг, 19 июля, Госдума в первом же чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Это еще не решающее голосование, речь идет лишь об одобрении концепции законопроекта, но в целом уже понятно, каков будет результат. Достаточно посмотреть на эти цифры.

В Москве и других городах России прошли митинги протеста. Они были разрешены, поскольку чемпионат мира уже закончен. В соцсетях также появилось немало ироничных и откровенно едких комментариев, как, например, вот этот.

И это неудивительно, ведь согласно независимым опросам, большинство россиян категорически против повышения пенсионного возраста. Отметим, что коммунисты, ЛДПР и "Справедливая Россия" с реформой несогласны и голосовали против. Законопроект поддержала только партия "Единая Россия" - но этого более, чем достаточно.

Лишь бы мама не ругала

А теперь перенесемся в Таиланд. На этой неделе группа школьников, спасенных из затопленной пещеры Кхао-Луанг, впервые предстала перед телекамерами. Дети рассказали, как они боролись с испытаниями, выпавшими на их долю: полная изоляция, отсутствие связи с внешним миром, постоянное чувство голода.

Но как рассказал журналистам один из подростков, больше всего он боялся вовсе не темноты и или пещерных "монстров". Мальчик боялся, что мама сильно отругает и расстроится, потому что он не смог вовремя вернуться домой, как обещал. Вот такое сочетание безграничной детской наивности и потрясающей стойкости!

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