Пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери Чарльз Роули выписан из больницы. Он сам и его спутница Дон Стерджес 30 июня были госпитализированы в критическом состоянии. 8 июля Стерджес скончалась в больнице. По факту смерти британки судебные власти страны в четверг открыли официальное предварительное расследование.
Эймсбери: Роули выписан из больницы
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Эймсбери: Роули выписан из больницы
Ранее Скотланд-Ярд выступил с предположением, что Стерджес и Роули отравились "Новичком" — тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Правительство Великобритании утверждает, что к этому инциденту с высокой долей вероятности причастна Россия. Москва эти обвинения категорически отвергает.