Бразильский Робинзон Крузо

Почти половину жизни этот индеец из одного из амазонских племен прожил в одиночестве. Он сам борется со всеми трудностями, сам добывает еду. На вид ему около 50 лет. Ни с кем вступать в контакт мужчина не хочет. Сотрудники бразильского национального фонда индейцев впервые встретили этого человека 22 года назад и на протяжении всего этого времени следили за его жизнью, но только сейчас его удалось снять на видео со столь близкого расстояния.

Работники фонда говорят, что туземец чувствует себя хорошо. У него есть лук и стрелы, с их помощью он охотится на свиней, птиц и обезьян. А еще он выкапывает ямы-ловушки с острыми деревянными шипами на дне. Кроме того, индеец выращивает папайю и кукурузу.

По словам одного из координаторов фонда Алтаира Алгаера, больше всего его удивляет "желание жить", которое сумел сохранить этот человек, несмотря ни на что. "Он потерял всё, его племя убито, он утратил часть культурных навыков. Но он доказывает, что, даже оставшись один-одинешенек в лесу, он способен противостоять всему современному обществу".

"Робинзону" не раз пытались помочь: оставляли для него мачете, топоры, что-то из еды, но индеец не обращал внимания на эти "подарки". В фонде говорят, что они никогда не старались вступать в непосредственный контакт с индейцем, но все же оберегали его территории от вмешательства извне.

Ученые полагают, что племя этого индейца было почти полностью уничтожено в 1970-1980-е годы лесорубами и фермерами, захватывавшими территории в джунглях. Последние соплеменники мужчины были убиты в 1995 году, а ему самому чудом удалось бежать. Преступников до сих пор не удалось найти.