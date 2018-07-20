По меньшей мере 11 человек погибли в американском штате Миссури в результате крушения прогулочного судна в четверг. Лодка-амфибия, на борту который находился 31 человек, опрокинулась на озере Тейбл-Рок. Среди погибших есть дети. Семеро пострадавших госпитализированы. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Кораблекрушение в Миссури
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Кораблекрушение в Миссури
Эти видеокадры сняты посетителями прибрежного ресторана, которые пытались помочь тонущему судну подручными средствами.
Причиной кораблекрушения стали, скорее всего, погодные условия. По свидетельству очевидцев, буря на озере началась внезапно. Метеорологи говорят, что скорость ветра местами достигала 119 км/час. Местные жители такого разгула стихии здесь не припомнят.
Тейбл-Рок находится недалеко от города Брансон на юге штата Миссури вблизи границы с Арканзасом. Это искусственное озеро очень популярно среди туристов. Поиски пропавших без вести пассажиров затонувшей лодки продолжались до поздней ночи при помощи водолазов и были возобновлены в пятницу утром.