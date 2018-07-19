Самые крупные за всю историю наблюдений пожары бушуют в Швеции, и взять их под контроль пока не удаётся. Наиболее сложная ситуация сложилась в ленах (областях) Емтланд, Даларна и Евлеборг. Здесь зафиксированы более 60 пожаров, появляются всё новые очаги возгорания.
Пожары за полярным кругом
Пожары за полярным кругом
Пламенем охвачены более 2,5 тысяч гектаров, затронуты даже территории за Северным полярным кругом и в шведской части Лапландии. Из многих районов эвакуируют население. Частично нарушено железнодорожное сообщение.
Швеция переживает самое жаркое и засушливое лето за последние почти 70 лет. Кроме того, в период отпусков люди часто выезжают на природу, несмотря на запреты разжигают открытый огонь, и риск возникновения лесных пожаров по всей стране высок, как никогда.
Тушению огня мешает сильный ветер. Чтобы пожары не перекинулись на жилые районы, нужно бороться с ними одновременно с воздуха и суши. Король Швеции Карл XVI Густав обратился за помощью к Евросоюзу.
Йонна Квист из мэрии Юсдаля (лена Емтланд) говорит:
"Нам сейчас очень нужна поддержка с воздуха, нужны пожарные самолёты и вертолёты. Мы не можем справиться с этим лишь собственными силами".
В Швецию уже прибыли 22 пожарных из Дании, 2 самолёта из Италии, ещё 2 из Франции; Норвегия направила 6 вертолётов. Многие пожарные вернулись из отпусков, чтобы присоединиться к воюющим с огнём коллегам, пришла на помощь и армия.