Пожары за полярным кругом

Самые крупные за всю историю наблюдений пожары бушуют в Швеции, и взять их под контроль пока не удаётся. Наиболее сложная ситуация сложилась в ленах (областях) Емтланд, Даларна и Евлеборг. Здесь зафиксированы более 60 пожаров, появляются всё новые очаги возгорания.