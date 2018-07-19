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Швеция

Пожары за полярным кругом

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Пожары за полярным кругом

Пожары за полярным кругом
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Самые крупные за всю историю наблюдений пожары бушуют в Швеции, и взять их под контроль пока не удаётся. Наиболее сложная ситуация сложилась в ленах (областях) Емтланд, Даларна и Евлеборг. Здесь зафиксированы более 60 пожаров, появляются всё новые очаги возгорания.

Пламенем охвачены более 2,5 тысяч гектаров, затронуты даже территории за Северным полярным кругом и в шведской части Лапландии. Из многих районов эвакуируют население. Частично нарушено железнодорожное сообщение.

Швеция переживает самое жаркое и засушливое лето за последние почти 70 лет. Кроме того, в период отпусков люди часто выезжают на природу, несмотря на запреты разжигают открытый огонь, и риск возникновения лесных пожаров по всей стране высок, как никогда.

Тушению огня мешает сильный ветер. Чтобы пожары не перекинулись на жилые районы, нужно бороться с ними одновременно с воздуха и суши. Король Швеции Карл XVI Густав обратился за помощью к Евросоюзу.

Йонна Квист из мэрии Юсдаля (лена Емтланд) говорит:

"Нам сейчас очень нужна поддержка с воздуха, нужны пожарные самолёты и вертолёты. Мы не можем справиться с этим лишь собственными силами".

В Швецию уже прибыли 22 пожарных из Дании, 2 самолёта из Италии, ещё 2 из Франции; Норвегия направила 6 вертолётов. Многие пожарные вернулись из отпусков, чтобы присоединиться к воюющим с огнём коллегам, пришла на помощь и армия.