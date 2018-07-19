"Дикие домыслы" об отравлении в Солсбери

Ложными оказались сообщения британских СМИ о том, что полиция Великобритании установила личности причастных к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипал и его дочери Юлии. Ранее британские СМИ сообщили, что подозреваемые — якобы граждане России — были выявлены после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Замглавы британского МВД Бен Уоллес назвал эти публикации "дикими домыслами". Об этом он написал в четверг в своем "Твиттере".

А вот что заявил Euronews посол России в Великобритании Александр Яковенко: "Все заявления, которые прозвучали в наш адрес, в том числе обвинительные, не содержали никакой фактуры. У следствия нет никаких фактов, а ведь Россию сразу, буквально на следующий день, обвинили в том, что так или иначе моя страна причастна к этому отравлению, что совершенно не соответствует действительности".

Посол РФ в Великобритании на полях совещания российских послов в МИД РФ также напомнил, что Россия просит получить доступ к расследованию, чтобы проверить результаты анализов, которые были сделаны британскими специалистами. "Сегодня никакой официальной информации о том, что произошло в Великобритании, никто в мире не обладает", — отметил он.