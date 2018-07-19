Дети-мигранты рассказали о приютах

Радость от воссоединения с семьями детей, разлученных в США с родителями в результате ужесточения миграционной политики, инициированного Дональдом Трампом, оказалась недолгой. Вернувшиеся малыши и подростки рассказали родителям, что они пережили в специальных приютах и центрах содержания. Эти рассказы свидетельствовали о злоупотреблениях, а зачастую и жестоком обращении. По предъявленным фактам начато расследование.

"Они сказали нам, что если мы не будем послушны, то останемся там навсегда", - цитирует The Washington Post одного из маленьких мигрантов. Газета приводит в качестве примера конкретный центр содержания в Чикаго. Casa Guadalupe управляется ассоциацией по оказанию социальной помощи с приветливым названием Hearthland ("Домашний очаг"). Здесь содержались несколько детей из Бразилии и Гватемалы . Возвращённые родителям, они сказали, что провели эти несколько недель как в тюремном заключении. Сотрудники центра, по словам детей, угрожали им, запрещали любой физический контакт - так, брат не мог даже обнять брата.

О неприглядных фактах расскали и дети, побывавшие в техасском центре La Perrera. 200 свидетельств о содержании в холоде, перебоях с водоснабжением и плохом питании, угрозах со стороны охранников и даже рукоприкладстве в отношении пятилетних малышей.

Около 3 тысяч детей нелегальных мигрантов были разлучены со своими семьями на границе между США и Мексикой - так претворялась в жизнь "политика нулевой терпимости к нарушителям миграционного законодательства", объявленная в апреле администрацией Дональда Трампа. Под давлением общественности Трамп подписал указ, положивший конец разделению семей. Однако критики указывают на то, что эта мера не намного облегчит едва жизнь детей, ожидающих депортации.

Американские законы не позволяют содержать малолетних в федеральных тюрьмах вместе с родителями. Поэтому на время депортации семьи разделяют, а детей отправляют в приюты. Но при Трампе поток депортируемых нелегалов вырос в несколько раз, и обеспечить детям нормальные условиях в приютах становится всё сложнее.