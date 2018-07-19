Отель подал иски против пострадавших в результате стрельбы

Отель в Лас-Вегасе, с балкона которого в прошлом октябре была открыта стрельба во время проходящего неподалеку концерта, подал ответные иски к пострадавшим. Руководство компании MGM Resorts настаивает на том, что не несет ответственности за случившееся, поскольку они приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей, и наняли сотрудников охранного предприятия, имеющего специальную лицензию. По этой причине в MGM Resorts говорят, что любой поданный против них иск должен быть отклонен.

Адвокат Брайан Клэйпул, который присутствовал на том концерте и который сейчас представляет интересы многих пострадавших, называет поступок руководства отеля лицемерным. По его убеждению, эти действия обернутся для сети отелей "ночным кошмаром": "Мы будем считать, что смысл их тактики – запугать выживших, которые хотят добиться компенсаций через суд".

REUTERS/Patrick T. Fallon/File Photo

Известно, что иски против компании MGM Resorts с требованием выплатить компенсации подали более 1000 человек. Однако в руководстве отеля настаивают на несостоятельности претензий и просят, чтобы суд отказал истцам.

"Бойкот MGM Resorts"

Соцсети отреагировали на это решение MGM Resorts очень бурно. Практически сразу в Twitter была запущена кампания, сторонники которой призывают людей бойкотировать отели сети MGM Resorts. "Даже если у этого есть какой-то "деловой смысл", всё равно такой поступок вызывает тошноту. Руководству должно быть стыдно", - пишет один из пользователей.

"Если в MGM считают нормальным подавать иски против жертв стрельбы, я больше никогда в жизни не поселюсь в их отелях и буду призывать всех, кого я знаю, в том числе членов семьи, следовать моему примеру".

"Не верится, что MGM Resorts подали иск против жертв стрельбы. Это достойно презрения!"

1 октября прошлого года американец Стивен Пэддок из окон своего номера в гостинице Mandalay Bay открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля. В результате погибли 58 человек, пострадали около 500. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.

После обысков правоохранители обнаружили 42 единицы оружия, принадлежащие Пэддоку. Кроме того, были найдены два устройства для стрельбы очередями из полуавтоматического оружия. С такой приставкой стрелок способен выпускать до 800 пуль в минуту. Мотивы преступника до сих пор не удалось установить. В ФБР уверены, что с террористическими группировками Пэддок связан не был.