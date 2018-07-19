На Украине "похищены" турецкие политэмигранты

Украинские власти в четверг подтвердили, что днем ранее экстрадировали на родину турецкого блогера и журналиста Юсуфа Инана, подозреваемого в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором неудавшегося путча в июле 2016 года. Об этом пишет агентство AFP. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что в октябре прошлого года министерство юстиции Турции отправило на Украину официальный запрос с требованием экстрадиции Инана. В июле этого года запрос был удовлетворен.

Агентство "Анадолу" пишет, что в операции участвовали турецкие спецслужбы. По данным журналистов, Инан писал материалы в социальных сетях, в которых пытался "дискредитировать" некоторых турецких официальных лиц.

Во вторник издание strana.ua со ссылкой на жену Инана Екатерину написало, что блогера, который уехал из Турции после неудавшегося госпереворта, задержали 12 июля в Николаеве. "Приехали сотрудники СБУ, арестовали его на основании того, что у них якобы был запрос от турецкой полиции на Юсуфа. Он якобы с 2017 года находился в международном розыске". По словам женщины, уже через три дня состоялся суд, на котором было принято решение об экстрадиции Инана, а вскоре Екатерина узнала, что ее мужа тайно вывезли в Турцию. Притом на тот момент еще не истек срок, в течение которого можно было подать апелляцию.

"Список Эрдогана"?

Ранее агентство "Анадолу" написало о том, что на родину в результате спецоперации был доставлен бизнесмен Салих Зеки Игит. Эту информацию подтверждают и в турецкой диаспоре на Украине. Издание gazeta.ru со ссылкой на источники в диаспоре пишет о том, что Игит был "похищен" в Одессе. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Мерсине.

Турецкий журналист и политэмигрант Юнус Эрдоглу, проживающий в Киеве, сообщил, что Анкара составила список находящихся на Украине людей, которых нужно похитить. По его словам, в документе перечислены имена восьми политэмигрантов, которые выступают против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.