В Турции отменён режим чрезвычайного положения, действовавший на протяжении двух лет. Всё это время в стране проведение митингов, собраний и других массовых мероприятий было ограничено, а силовикам предоставили более широкие права.
Эрдоган отменил режим ЧП
Эрдоган отменил режим ЧП
Режим чрезвычайного положения был впервые введён 20 июля 2016-го года после совершённой пятью днями ранее попытки государственного переворота. Затем его ещё семь раз продлевали. В рамках объявленной президентом Эрдоганом борьбы с последователями проповедника Фетхуллаха Гюлленна, которых обвинили в организации мятежа и терроризме, были арестованы тысячи людей, более 130 тысяч чиновников, учёных, преподавателей, юристов и сотрудников силовых структур были уволены.
Оппозиция и ряд европейских стран критиковали Эрдогана, утверждая, что он используют объявленное чрезвычайное положение для расправы с политическими противниками.
По данным турецких СМИ, правящая партия во главе с президентом намерены провести в парламенте законопроект, предоставляющий властям те же полномочия, какими они пользовались и во время действия режима ЧП.