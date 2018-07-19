Авиакомпания-лоукостер RyanAir отменяет более 600 рейсов из-за забастовки пилотов, назначенной на 25 и 26 июля. В каждый из двух дней она может затронуть до 50 тысяч пассажиров, которые едут в Бельгию, Испанию и Португалию или, наоборот, вылетают из этих стран. Самая сложная ситуация складывается в Испании: там из-за забастовки могут пострадать пассажиры более 400 рейсов.
RyanAir отменяет 600 рейсов
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RyanAir отменяет 600 рейсов
В компании сообщили, что туристам уже отправлены сообщения. При этом подчеркивается, что, если пассажиры не получили уведомления, значит, их самолет вылетает по расписанию. Также в сообщении, опубликованном в Twitter, говорится, что туристы, которых затронет эта забастовка, могут вернуть деньги за билет или выбрать другой рейс.
Ранее в компании подтвердили, что им придется отменить более 20 рейсов между Великобританией и Ирландией в эту пятницу. Причина все та же – забастовка пилотов, которые требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты.