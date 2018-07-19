RyanAir отменяет 600 рейсов

Авиакомпания-лоукостер RyanAir отменяет более 600 рейсов из-за забастовки пилотов, назначенной на 25 и 26 июля. В каждый из двух дней она может затронуть до 50 тысяч пассажиров, которые едут в Бельгию, Испанию и Португалию или, наоборот, вылетают из этих стран. Самая сложная ситуация складывается в Испании: там из-за забастовки могут пострадать пассажиры более 400 рейсов.