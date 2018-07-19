Увеличение пенсионного возраста одобрено в первом чтении

328 голосов "за" и 104 "против" - Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в российской пенсионной системе.

Выступивший основным докладчиком министр труда и социальной защиты Максим Топилин подчеркнул, что решение "назрело давно", но в 90-е его нельзя было принять поскольку "резко снижались доходы, росла смертность, упала рождаемость". Лишь за последние годы удалось, по его словам, добиться стабилизации экономических показателей, позволяющих это сделать. Срочность объясняется также тем, что из-за растущей продолжительности жизни и увеличения числа людей пенсионного возраста сегодня на одного пенсионера приходится только два работающих.

"Нужно сделать первую очень важный шаг, - говорит замруководителя фракции "Единой России" в Думе, - юридически признать в законе то, что признала уже сама жизнь: возраст трудоспособности в нашей стране, как и во всем мире, увеличился".

В документе планируется повысить возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. В настоящее время пенсионный возраст составляет 60 и 55 лет соответственно.

Изменения в пенсионное законодательство планируется вводить поэтапно. Возможность досрочного выхода на пенсию сохраняется для людей, работающих в опасных и вредных для здоровья условиях, тех, кому досрочная пенсия назначается по социальным мотивам и состоянию здоровья, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.

Сообщается, что в первом чтении рассматривается лишь общая концепция и основные положения законопроекта. На его детальное обсуждение, внесение поправок и дополнений думский комитет по труду и соцполитике намерен выделить на один, а два месяца.