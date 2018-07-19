Правосудие по-никарагуански

За пределами тюрьмы "Эль Чипоте" в Манагуа появился палаточный лагерь. Каждый день родственники никарагуанских оппозиционеров, которые были арестованы в ходе антиправительственных протестов, длившихся три месяца, приходят сюда в поисках информации о родственниках. Им помогают неправительственные организации, выступающие против пыток.

Браулио Абарка, центр по правам человека в Никарагуа:

"В одном случае, есть люди, к которым применяли удушение водой: в них вливали воду, а во рту был кляп. В другом, мы получили жалобы от молодежи, женщин, ставших жертвами изнасилования со стороны национальной полиции и добровольцев, служащих в полиции".

Неправительственные организации говорят о 300 задержанных в разных тюрьмах. Родственники заключенных приносят им еду, изучают ситуацию с юридической точки зрения. Они уйдут отсюда только тогда, когда их родственников освободят.

Маргарита Ортиз, родственница задержанного:

"Мы спим здесь под открытым небом в ожидании, что правосудие поможет нам и наши дети выйдут на свободу".

Эти граждане, как и другие, жалуются, что не смогли навестить своих задержанных родственников.

Хосе Медина, родственник задержанного:

"Мы считаем, что это несправедливо. Каждый день умирают 5-7 человек. И примерно 20, 30, 40 похищены правительством, полицией, военизированными группами, добровольцами. Я считаю, что Даниэль Ортега и Росарио Мурильо рассчитывают остаться у власти с помощью кровопролития в Никарагуа".

Некоторые даже не знают, в какой именно тюрьме находятся их родственники.

Марибель Мартинес, родственник задержанного:

"Его схватили в собственном доме, внутри, как и его дочь. Он был сильно избит. Его избивали выводя из дома, затем посадили в автомобиль. И мы не знаем, где он находится. В Масае они нам сказали, что он здесь. Здесь они говорят, что он в другом районе".

Сейчас родственники боятся, что арест будет продлен.

Эктор Эстепа, Euronews:

"Три месяца антиправительственных манифестаций в Никарагуа унесли жизни 350 человек. Раненых тысячи. Оппозиционеры осуждают масштабные репрессии со стороны вооруженных формирований, выступающих за президента Даниэля Ортегу. Правительство в свою очередь считает, что протесты финансируются из-за рубежа и называет их попыткой государственного переворота".