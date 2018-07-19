Советник Макрона избил демонстранта в Париже

Скандал государственного масштаба во Франции. Против советника президента Макрона парижская прокуратура начала предварительное расследование по делу о насилии и превышении служебных полномочий. Резонансом стала публикация видео на сайте газеты Le Monde, на котором Александр Беналля, советник главы государства, избивает одного из участников первомайской демонстрации в Париже.

Масло в огонь подлили и другие факты - Беналля запечатлён в каске французских силовиков и повязкой "полиция". Как выяснилось, уже бывший советни к по безопасности Макрона изъявил желание принять участие в операции префектуры Парижа, чтобы увидеть работу полицейских во время протестов. Но в Елисейском дворце такого развития сценария не ожидали. В администрации Макрона подтвердили: сотрудник был отстранен от работу на 15 дней и смещён с поста советника по безопасности.

"Эти санкции должны наказать недопустимое поведение. Ему было сказано, что это последнее предупреждение перед увольнением. Это самое жесткое наказание против помощников президента в истории Елисейского дворца", - заявил пресс-секретарь Эмманюэля Макрона Брюно Роже-Пети.

Санкции в отношении Беналля франц узские оппозиционеры, как среди левых, так и правых, считают слишком мягкими. Министр МВД страны Жерар Коллон отчитается перед сенатом Франции в начале следующей недели. Национальная ассамблея создала специальной комиссии по расследованию случившегося.