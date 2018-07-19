"Африка выиграла Кубок мира" или футбол как шанс вырваться

Победа сборной Франции на чемпионате мира вызвала много радости, но также немало споров о национальной идентичности футболистов.

Новые французские герои молоды и знамениты, но для этого пришлось поработать.

Посмотрим на историю с Килианом Мбаппе - 19 летним парнем, сыном эмигрантов. Он, как и многие другие игроки, вырос на окраинах французской столицы.

Парижский пригород Бонди: здесь уровень безработицы в два раза выше среднего по стране. В этом месте, как и во многих других неблагополучных районах, разбросанных повсюду, футбол зачастую остается единственным способом вырваться.

Парижиский пригород Бонди

Для Атмана Айруша, президента местного футбольного клуба, с детства знающего Мбаппе, успех национальной команды показал, что такие районы не должны рассматриваться как место отчаяния.

"Пригород - это место творчества. Нам повезло, что у нас есть эта социальная неоднородность. Для нас это важно... В этом есть большой смысл. Это доказательство того, что мечтая, усердно работая мы можем добиться успеха", - говорит Айруш.

Атмана Айруша, президента местного футбольного клуба

"Работа и возможности" - такая комбинация не часто соответствует реальности в этих уголках страны. Большая часть сообщества состоит из эмигрантов, для которых Франция стала новым домом.

Один из подростков Бодни говорит, что "Франция - единственная страна в мире, которая успешно интегрирует людей других культур, традиций, говорящих на разных языках.. Франция позволяет этим людям чувствовать себя как дома".

Так было и для некоторых игроков французской сборной, для кого Франция стала новым домом. У двух третей футболистов - нефранцузские корни.

Но на смену простой статистике пришли бурные дебаты о национальной идентичности. Есть даже те, кто говорят, что именно Африка выиграла Кубок мира.

Министр спорта Франции Лора Флессель

"Позвольте сказать: французская команда выиграла Кубок мира, и это французская команда, объединенная и разнообразная, которая счастлива носить синие футболки, петь национальный гимн, учить молодежь положительным ценностям, напоминать об этом старшему поколению. Это заставляет Францию сиять и побеждать", - считает Лора Флессель, министр спорта Франции.

Побеждать во Франции не всегда легко. Но игроки французской сборной доказали – возможно всё! Даже для тех, кто еще не научился отдавать пас.