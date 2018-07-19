Срочная новость

Срочная новость

Франция

"Африка выиграла Кубок мира" или футбол как шанс вырваться

Сейчас воспроизводится:

"Африка выиграла Кубок мира" или футбол как шанс вырваться

"Африка выиграла Кубок мира" или футбол как шанс вырваться
Размер текста Aa Aa

Победа сборной Франции на чемпионате мира вызвала много радости, но также немало споров о национальной идентичности футболистов.

Новые французские герои молоды и знамениты, но для этого пришлось поработать.

Посмотрим на историю с Килианом Мбаппе - 19 летним парнем, сыном эмигрантов. Он, как и многие другие игроки, вырос на окраинах французской столицы.

Парижский пригород Бонди: здесь уровень безработицы в два раза выше среднего по стране. В этом месте, как и во многих других неблагополучных районах, разбросанных повсюду, футбол зачастую остается единственным способом вырваться.

Парижиский пригород Бонди

Для Атмана Айруша, президента местного футбольного клуба, с детства знающего Мбаппе, успех национальной команды показал, что такие районы не должны рассматриваться как место отчаяния.

"Пригород - это место творчества. Нам повезло, что у нас есть эта социальная неоднородность. Для нас это важно... В этом есть большой смысл. Это доказательство того, что мечтая, усердно работая мы можем добиться успеха", - говорит Айруш.

Атмана Айруша, президента местного футбольного клуба

"Работа и возможности" - такая комбинация не часто соответствует реальности в этих уголках страны. Большая часть сообщества состоит из эмигрантов, для которых Франция стала новым домом.

Один из подростков Бодни говорит, что "Франция - единственная страна в мире, которая успешно интегрирует людей других культур, традиций, говорящих на разных языках.. Франция позволяет этим людям чувствовать себя как дома".

Так было и для некоторых игроков французской сборной, для кого Франция стала новым домом. У двух третей футболистов - нефранцузские корни.

Но на смену простой статистике пришли бурные дебаты о национальной идентичности. Есть даже те, кто говорят, что именно Африка выиграла Кубок мира.

Министр спорта Франции Лора Флессель

"Позвольте сказать: французская команда выиграла Кубок мира, и это французская команда, объединенная и разнообразная, которая счастлива носить синие футболки, петь национальный гимн, учить молодежь положительным ценностям, напоминать об этом старшему поколению. Это заставляет Францию сиять и побеждать", - считает Лора Флессель, министр спорта Франции.

Побеждать во Франции не всегда легко. Но игроки французской сборной доказали – возможно всё! Даже для тех, кто еще не научился отдавать пас.

Имя продюсера • Андрей Войтович