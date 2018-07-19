Путин выступил перед послами

Россия будет укреплять свою роль на международной арене, но остаётся открытой к диалогу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на проходящем раз в два года совещании с российскими послами и постоянными представителями за рубежом.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развёртывании у российских границ новых военных баз и военной инфраструктуры НАТО (...). Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало б подумать о возможных последствиях столь безответственной политики", - сказал Путин, говоря о европейском векторе российской политики.

Важное место в своём выступлении от отвел и российско американским отношениям, назвав позитивной встречу в Хельсинки с президентом США. По его словам, "диалог начался ,и кое о чём удалось договориться":

"В Соединёных Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы. (...) При всей разнице взглядов, мы сошлись во мнении, что российско-американские отношения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, по многим параметрам даже хуже, чем во времена Холодной войны. Тем не менее полагаю, что путь к этим позитивным изменениям всё- таки начат".

Президент США Дональд Трамп в своём "Твиттере" назвал переговоры в Хельсинки "большим успехом" и заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом для разрешения всех имеющихся проблем, в которые он включил разгром терроризма, безопасность Израиля, ядерного нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, Ближний Восток и Северную Корею.

Оптимизм Трампа не разделяют конгрессмены демократы и многие его однопартийцы, подвергшие главу Белого дома критике за недостаточно жёсткую позицию на переговорах с Путиным.