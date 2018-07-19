Бывший лидер Каталонии намерен вернуться в Бельгию на следующей неделе, заявил в четверг его адвокат после того, как стало известно о решении Верховного суда Испании отозвать европейский и международный ордер на арест Карлеса Пучдемона.
Суд Испании отзывает ордер на арест Пучдемона
Суд Испании отзывает ордер на арест Пучдемона
Свое решение испанская судебная инстанция обосновала тем, что не согласна с решением Германии, которая хотела выдать политика только по обвинению в растрате государственных средств. Мадрид же добивался экстрадиции Пучдемона в том числе по статье "подстрекательство к бунту", за которое ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Экс-глава каталонского правительства бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о независимости Каталонии. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию.
Немецкие адвокаты Пучдемона приветствовали решение Верховного суда Испании, заявив, что оно "является логичным итогом их усилий последних недель и месяцев". По их мнению, "на преследовании Пучдемона по всей Европе поставлена точка".
Нынешний глава правительства Каталонии Ким Торра поздравил своего предшественника "с новой политической и судебной победой". "Скоро и страна [Каталония] также станет [свободной]", - подчеркнул он.