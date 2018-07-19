Госдума приступила к рассмотрению пенсионной реформы

После завершения чемпионата мира Россия возвращается к повседневности. Госдума приступила к рассмотрению в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Реформа вызывает массовое недовольство, особенно в регионах.

Вот что говорят люди, выступающие против инициативы правительства. "Я не хочу, чтобы мне продлевали молодость. Я просто хочу получить то, что заработал. И вдруг мне говорят, что я не смогу пожить и воспользоваться теми взносами, которые я делал, когда работал", - отмечает Олег Коваленко, житель Москвы.

Для мужчин пенсионный возраст в России планируется повысить до 65 лет. Однако, как отмечают эксперты, более трети российских мужчин старше 50 рискуют просто не дожить до этого возраста.

Для женщин ситуация заметно лучше: показатель смертности в допенсионный период составляет около 12%. Но перспектива работать до 63 лет вместо нынешних 55 лет радости не вызывает. Даже несмотря на заверения властей, что к 2024 году пенсия в РФ достигнет двух прожиточных минимумов. "Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума", - заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, представляя законопроект на заседании профильного комитета Госдумы.

Топилин напомнил, что задача правительства - повышение размера пенсии на тысячу рублей в месяц. Таким образом, среднегодовая прибавка к пенсии составит 12 тысяч рублей.

В случае одобрения реформы ее реализация начнется уже в 2019 году и будет проводиться в несколько этапов. Она затронет мужчин, родившихся после 1959 года, а также женщин, родившихся после 1964 года.

В настоящее время средний размер пенсии составляет 14,4 тыс. руб. Средний размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина - 10842 рубля, прожиточный минимум пенсионера в целом в России за I квартал 2018 года составил 8269 рублей.