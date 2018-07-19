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Израиль

Нетаньяху и Орбан поддержали друг друга

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Нетаньяху и Орбан поддержали друг друга

Нетаньяху и Орбан поддержали друг друга
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится в Израиле с официальным визитом. В ходе переговоров в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль во многом защищает Европу от угрозы радикального исламизма, главным источником которой, по его словам, является Иран.

Израильский премьер также поблагодарил своего венгерского коллегу за поддержку Израиля.

Биньямин Нетаньяху: "Мы оба согласны с тем, что угроза радикального исламизма реальна и может подвергнуть Европу опасности. Радикальный исламизм уже точно угрожает нам и нашим арабским соседям".

Виктор Орбан: "Сегодня в Европе мы переживаем кризис, связанный с нелегальной миграцией и терроризмом. Для того, чтобы пробраться в Европу, террористы используют миграционные пути, и мы должны принять меры против этого процесса".

Накануне визита правозащитные организации и политическая оппозиция напомнили о симпатиях, которые высказывал Орбан к венгерскому лидеру времен Второй мировой войны Миклошу Хорти, сотрудничавшему с нацистами.

Между тем Виктор Орбан встретился с главным раввином Израиля Давидом Лау. Он заявил: "Я ценю нашу дружбу и вашу поддержку в борьбе против антисемитизма. Это явление, к сожалению, сегодня распространяется в Европе, и вы этому противостоите".

По оценкам Всемирного еврейского конгресса, сегодня в Венгрии проживают от 75 до 100 тысяч евреев.