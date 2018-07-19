Нетаньяху и Орбан поддержали друг друга

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится в Израиле с официальным визитом. В ходе переговоров в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль во многом защищает Европу от угрозы радикального исламизма, главным источником которой, по его словам, является Иран.