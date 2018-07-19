Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится в Израиле с официальным визитом. В ходе переговоров в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль во многом защищает Европу от угрозы радикального исламизма, главным источником которой, по его словам, является Иран.
Нетаньяху и Орбан поддержали друг друга
Нетаньяху и Орбан поддержали друг друга
Израильский премьер также поблагодарил своего венгерского коллегу за поддержку Израиля.
Биньямин Нетаньяху: "Мы оба согласны с тем, что угроза радикального исламизма реальна и может подвергнуть Европу опасности. Радикальный исламизм уже точно угрожает нам и нашим арабским соседям".
Виктор Орбан: "Сегодня в Европе мы переживаем кризис, связанный с нелегальной миграцией и терроризмом. Для того, чтобы пробраться в Европу, террористы используют миграционные пути, и мы должны принять меры против этого процесса".
Накануне визита правозащитные организации и политическая оппозиция напомнили о симпатиях, которые высказывал Орбан к венгерскому лидеру времен Второй мировой войны Миклошу Хорти, сотрудничавшему с нацистами.
Между тем Виктор Орбан встретился с главным раввином Израиля Давидом Лау. Он заявил: "Я ценю нашу дружбу и вашу поддержку в борьбе против антисемитизма. Это явление, к сожалению, сегодня распространяется в Европе, и вы этому противостоите".
По оценкам Всемирного еврейского конгресса, сегодня в Венгрии проживают от 75 до 100 тысяч евреев.