metoofoot: француженки объединились против насилия

Жительницы Франции объединились под хэштегом #metoofoot, чтобы сообщить в социальных сетях о случаях сексуальных домогательств и насилия во время празднования победы национальной сборной на Чемпионате мира по футболу.

По данным МВД страны, всего в результате беспорядков на фоне праздничных гуляний были задержаны 292 человека, но известно лишь о двух обвиняемых в сексуальном насилии в Париже.

Идея хэштега #metoofoot принадлежит жительнице Тулузы:

Оказалось, что в каждом городе Франции произошло множество неприятных инцидентов. Элис следила за матчем в фан-зоне города Нант. Вот что она рассказывает: "Я смотрела игру вместе с друзьями. когда мужчина, стоявший позади меня, достал свой половой орган и начал тереть его о мое бедро и мастурбировать. Как только я увидела его, сразу же обратилась в полицию. Но полицейские мне сказали, что охраняют фан-зону только от терактов. После этого я сразу ушла оттуда и вернулась домой. Я приняла душ, чтобы хоть как-то избавиться от этого неприятного ощущения. Для меня в тот день праздника не было".

Префект полиции Парижа Мишель Дельпеш призвал жертв домогательств и насилия сообщать о произошедшем в правоохранительные органы и пообещал, что все виновные, личности которых удастся установить, будут наказаны.