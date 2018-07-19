Арестованная в США Мария Бутина останется под стражей до суда. Американская прокуратура выразила опасение, что в случае освобождения под залог россиянка может скрыться. После заседания перед журналистами выступил адвокат россиянки.

Роберт Нил Дрисколл, адвокат Марии Бутиной: "Мы по-прежнему уверены в том, что она выиграет это дело. Она не агент российского правительства, Российской Федерации. Она невиновна в том, что ей инкриминируют. Что самое важное, она просто молодая студентка, которая хочет устроить свою жизнь в США".

Минюст США считает, что в течение двух лет Бутина действовала в Соединенных Штатах в интересах высокопоставленного российского чиновника. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не имея регистрации при Министерстве юстиции Соединенных Штатов в качестве агента иностранного государства. Бутина все обвинения отвергает.

В четверг стало известно, что власти США разрешили российским консульским работникам пообщаться с Бутиной. Встреча пройдет в четверг. Также на странице Посольства в Facebook сообщается, что его сотрудники смогли посетить заседание суда.