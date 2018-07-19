Достижение глобального прогресса возможно только с помощью "преодоления национального эгоизма". С такими словами премьер министр Испании Педро Санчес обратился к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, попросив его передать президенту США Дональду Трампу, что Европа всегда будет другом своих союзников и, в частности, американского общества.
Юнкер: "национализм ведет к ослеплению"
Сейчас воспроизводится:
Юнкер: "национализм ведет к ослеплению"
Выступление лидеров состоялось в Фонде Карлоса де Амбереса в Мадриде.
Юнкер, в свою очередь, заявил: "На протяжении последних лет мы наблюдаем тревожное явление. Оно очень заметное, но не очень красивое. Это возвращение национализма, отказ видеть в других таких же людей. Это опасная тенденция, которая способствует всякого рода популистам, замешанным на национализме, и ведет к ослеплению и войне".
Юнкер подчеркнул, что "обязанность Европы заключается в том, чтобы двигаться вперед",