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Испания

Юнкер: "национализм ведет к ослеплению"

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Юнкер: "национализм ведет к ослеплению"

Юнкер: "национализм ведет к ослеплению"
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Достижение глобального прогресса возможно только с помощью "преодоления национального эгоизма". С такими словами премьер министр Испании Педро Санчес обратился к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, попросив его передать президенту США Дональду Трампу, что Европа всегда будет другом своих союзников и, в частности, американского общества.

Выступление лидеров состоялось в Фонде Карлоса де Амбереса в Мадриде.

Юнкер, в свою очередь, заявил: "На протяжении последних лет мы наблюдаем тревожное явление. Оно очень заметное, но не очень красивое. Это возвращение национализма, отказ видеть в других таких же людей. Это опасная тенденция, которая способствует всякого рода популистам, замешанным на национализме, и ведет к ослеплению и войне".

Юнкер подчеркнул, что "обязанность Европы заключается в том, чтобы двигаться вперед",