"Израиль - дом еврейского народа"

Израиль "объявляется национальным домом еврейского народа" - единственного, который имеет право на самоопределение внутри страны. Кнессет одобрил закон "о еврейским характере государства". В соответствии с документом государственным языком признается только иврит, а арабский, ранее считавшийся равнозначным с ним, получит "особый статус".

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Мы и дальше будет обеспечивать гражданские права в израильском демократическом государстве. Эти права останутся без изменений. Но у большинства тоже есть права, и оно принимает решения. Абсолютное большинство хочет, чтобы наше государство оставалось еврейским и для евреев. Это делается ради будущих поколений".

Резко осудили закон представители арабского меньшинства. По сообщениям СМИ, парламентарии-арабы в знак протеста рвали текст закона во время голосования.

Ахмед Тиби, депутат Кнессета: "Этот закон – преступление на почве ненависти. Это дискриминация по отношению к арабским гражданам нашей страны, к арабскому меньшинству".

Арабы составляют пятую часть населения Израиля. Официально они обладают теми же правами, что и евреи, но при этом часто жалуются на дискриминацию.

Амик Фукс, Израильский институт демократии: "Проблема в том, что этот закон – попытка изменить баланс между Израилем как демократической страной и Израилем как еврейским государством. Очевидно, что законодатели отказываются включать право на равенство в основной закон, хотя это прописано в нашей Декларации независимости".

Авторы документа не оставили без внимания и статус Иерусалима. В законе вновь подчеркивается, что этот город – единая и неделимая столица Израиля.