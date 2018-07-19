Глава МИД Ирана: "Мы дали Европе время"

Никто не мог подумать, что через три года после заключения сделки по иранской ядерной программе она будет настолько близка к провалу. США вышли из соглашения решением Дональда Трампа, но Евросоюз, Китай и Россия заявили, что полны решимости выполнить обязательства и удовлетворить Иран, чтобы он остался в соглашении. Окажутся ли эти усилия плодотворными, чтобы сохранить сделку? Журналист телеканала Euronews Саид Джафари встретился в Тегеране с главой МИД Ирана, для того, чтобы найти ответ на этот и другие вопросы.

Саид Джафари, Euronews: "После выхода США из сделки по иранской ядерной программе, похоже, вы недовольны процессом переговоров с ЕС?"

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: "Мы получили пакет, который был неудовлетворительным. Теперь мы работаем с европейцами. Ведется работа, как мы говорим. Это будет проверка возможностей. Мы дали Европе определенное время. Мы видели политическую решимость со стороны Европы. Мы видели некоторые технические меры, которые были выведены на первый план. Но этого недостаточно. Существует два очень четких временных интервала. Один из них - это временные рамки первой части санкций США, которые будут введены в августе, второй - это временные рамки второй части американских санкций, которые будут введены в ноябре. Посмотрим, как Европа с этим справится, и ответим соответственно, у нас есть очень детальный план".

Саид Джафари, Euronews: "Какие гарантии вам нужны?"

Мохаммад Джавад Зариф: "Мы видим, что под давлением со стороны США, в психологической атмосфере, которую пытались создать США, некоторые европейские компании начали уходить из Ирана. Европейцы должны этому противостоять, если они действительно заинтересованы в сохранении сделки. Если наши партнеры в Европе в нее верят, ее признают, тогда они должны быть готовы инвестировать в нее. Иран не должен быть единственной инвестирующей стороной в этой сделке. Мы хотим видеть банки, открытие счетов, мы хотим видеть, как малые и средние компании приходят в Иран, взаимодействуют со своими партнерами в частном секторе и так далее".

Саид Джафари, Euronews: "Как Евросоюз и европейские страны могут решить эту проблему?"

Мохаммад Джавад Зариф: "Считают ли они, что действительно могут продолжать жить в этой глобальной системе, в новой глобальной системе, в которой одна страна принимает окончательные решения, а всем остальным приходится им следовать? Иногда вы видите, что это даже не одна страна, а один человек или группа лиц, которые принимают решения в соответствии со своими личными интересами или в свох личных интересах, и затем ожидают, что все остальные за ними последуют.

Сейчас, после встречи между президентом Трампом и президентом Путиным, все увидели обеспокоенность в США, относительно того, что президент Трамп не всегда учитывает американские национальные интересы. Даже если бы он учитывал американские национальные интересы, может ли Европа принять национальные интересы США, которые заключаются в стремлении к доминированию в процессе принятия решений в мировой экономике? Готовы ли они принять это? Или они готовы противостоять этому? Это вопрос, который должны задать себе европейские компании и европейские правительства. И есть разные возможности для сотрудничества. Европа - это не только компании, у которых есть американские акционеры. В Европе много компаний, на которые США не могут воздействовать, компаний, которые не имеют отношения к США".

Саид Джафари, Euronews: "Президент Путин и президент Трамп провели встречу в Финляндии. Судя по новостям, они о чем-то договорились по сирийскому вопросу. Вы обеспокоены этим или нет?"

Мохаммад Джавад Зариф: "Иран и Россия помогли сирийскому народу и будут продолжать помогать сирийскому народу до тех пор, пока это необходимо. Но, в конце концов, именно сирийцы принимают решение. У нас хорошие связи и координация с Россией и с сирийским правительством, и мы будем продолжать это делать. Наша цель здесь очень ясна - это наша цель и цель Российской Федерации - это борьба с терроризмом и экстремизмом.

Теперь, если президент Трамп хочет взять на себя ответственность за это, он должен взять ответственность за поддержку группировки ИГИЛ, чем США и их союзники все время занимались. Факты о том, что американские вооружение, американское оружие было обнаружено в руках ИГИЛ и других экстремистских организаций, задокументированы западными источниками".

Саид Джафари, Euronews: "Есть некоторые новости об отношениях с Россией. Российский министр энергетики недавно сказал, что они готовы поставлять иранцам товары в обмен на нефть".

Мохаммад Джавад Зариф: "Это часть масштабного пакета ирано-российского сотрудничества, включающего множество мероприятий: инвестиции России в иранский энергетический сектор, участие России в иранской инфраструктурной деятельности, взаимодействие Ирана и России в нефтяной сфере и в торговле.

У нас с Россией большой пакет сотрудничества, и я не считаю, что это сотрудничество сводится к тому, что мы поставляем России нефть, а взамен получаем товары. Это гораздо больший пакет, и он включает в себя множество других составляющих, в том числе - возможности для энергетического сотрудничества между Ираном и Россией, а также возможности получения наличных денег для Ирана".

Саид Джафари, Euronews: "Иран не раз заявлял, что завершение сделки по ядерной программе и ее отмена могут иметь серьезные и опасные последствия для безопасности региона. Что вы об этом думаете?"

Мохаммад Джавад Зариф: "Еще больше, чем Иран, об этом говорит Европа. Поскольку они считают, что Совместный всеобъемлющий план действий является важным документом о нераспространении и без этого соглашения в регионе есть место для гораздо большей напряженности. Мы, со своей стороны, в вопросе безопасности всегда полагались на наш народ. Наша безопасность обеспечивается изнутри, а не извне. И мы также продемонстрировали, что наш народ будет сопротивляться агрессии, не примет никого, кто будет пытаться запугать Иран, унизить Иран или, еще хуже, вторгнуться в Иран или подорвать нашу безопасность или территориальную целостность.

Мы приходили на помощь всем, над кем нависала угроза в регионе. И наши друзья и соседи в регионе всегда чувствовали, что они не получают никаких угроз со стороны Ирана. Некоторые из них, возможно, вели какую-то пропаганду, чтобы продвигать определенную внутреннюю или региональную повестку дня, но не получили от этого большой выгоды. Поэтому я считаю, что лучший путь к разрешению этих проблем для нашего региона Персидского залива лежит через региональный диалог. Это обеспечит безопасность всех ближайших соседей".