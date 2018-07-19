Глава ФБР на предложение Путина ответил отрицательно

Власти США не считают нужным направлять следователей в Россию для допроса лиц, обвиненных во вмешательстве в американские выборы. Соответствующее предложение озвучил президент Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки. Однако глава ФБР Кристофер Рэй усомнился в целесообразности такого шага.

"Он (Путин - прим.ред.) высказал свою точку зрения. А я могу высказать свою точку зрения, и она заключается в следующем. Позиция американских спецслужб остается неизменной: Россия пыталась повлиять на исход последних выборов в США и до сих пор продолжает попытки вмешательства в той или иной форме для того, чтобы посеять раздор в Соединенных Штатах", - сказал Рэй, выступая 18 июля на церемонии открытия Форума безопасности в Аспене.

Рэй отметил, что до настоящего времени американским спецслужбам "не удалось выявить конкретные объекты, которые могли быть целью вмешательства в ходе избирательного процесса". Однако глава ФБР подчеркнул, что Россия постоянно ведет многостороннюю "скрытую активность".

"И вполне вероятно, что это может быть подготовкой для перехода на следующий уровень", - заметил Рэй.

Во время саммита Россия–США в Хельсинки президент Путин допустил возможность допроса обвиняемых Вашингтоном россиян. Но за это Москва хотела бы побеседовать с Уильямом Браудером, обвиненным в России в хищении 1,5 млрд долларов. Также Браудер известен как один из главных инициаторов так называемого "списка Магнитского".

Расследование "российского дела" о якобы имевшем место вмешательстве "русских хакеров" в президентские выборы 2016 года в Америке началось в 2017 году. На данный момент обвинения предъявлены 25 россиянам, в том числе 12 сотрудникам ГРУ прямо накануне саммита США-Россия в Хельсинки. Москва не раз опровергала обвинения.