"Огромная утрата для фигурного катания"

Обладатель бронзовой медали Олимпиады в Сочи и двукратный призер чемпионатов мира, казахстанский фигурист скончался в Алма-Ате от ножевого ранения. Месяц назад ему исполнилось 25 лет.

По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, в четверг около 15.00 часов по местному времени (12.00 по Москве) Тен попытался пресечь попытку преступников украсть зеркала со своего автомобиля, но в ходе возникшей потасовки получил удар ножом в область правого бедра и позже скончался в больнице от потери крови.

"Мы до последнего верили в чудо, - сообщил синистр спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. - К огромному сожалению, оно не произошло"...

Начато расследование, ведется поиск подозреваемых.

"Огромной утратой не только для национальной казахстанской команды, но и для всего мирового фигурного катания" назвал смерть Дениса Тена глава российской Федерации фигурного катания Александр Горшков. От имени всех сотрудников федерации, российских спортсменов, тренерови специалистов он принес самые искренние соболезнования семье фигуриста, его болельщикам, всему спортивному обществу Казахстана.