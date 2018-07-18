Юнкер согласился приехать в Армению на шашлыки

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица Никола Пашиняна позвали Жан-Клода Юнкера на шашлыки в Армению. И, говорят, глава Еврокомиссии принял приглашение "премьера": Юнкер пообещал приехать в Ереван в следующем году. Об этом пишет агентство "РИА-Новости", в распоряжении которого есть запись разговора.

Пранкеры подшутили над Юнкером еще несколько месяцев назад, когда Пашинян только возглавил кабинет министров, но известно об их розыгрыше стало только сейчас. Вован и Лексус рассказали, что от лица Пашиняна пожаловались на давление, которое США оказывают на Армению. На это Юнкер ответил, что им приходится "вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир". Глава Еврокомиссии добавил, что хозяин Белого дома "не понимает, что происходит".

"Пашинян" также подчеркнул, что Армения заинтересована в стабилизации ситуации в регионе. В ответ, как пишет РБК со ссылкой на самих пранкеров, Юнкер заявил, что не просит Ереван разрывать отношения с Москвой, и назвал Владимира Путина своим другом.

Вовану и Лексусу удалось также пообщаться с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. В разговоре с ней пранкеры заметили, что Армения "не хочет повторения ситуации на Украине". В ответ верховный председатель заявила: "У Еревана могут быть дружеские и партнерские отношения со многими странами при условии, что вы свободны и можете самостоятельно делать свой выбор и принимать соответствующие меры".

Лексус и Вован прославились своими пранками несколько лет назад. Они уже разыгрывали Петра Порошенко, Реджепа Тайипа Эрдогана, Михаила Саакашвили, Элтона Джона, Михаила Горбачева, Джона Маккейна и других известных личностей.