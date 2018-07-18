В Израиль с двухдневным официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В аэропорту имени Бен-Гуриона его встречал министр по делам науки, технологии и космоса Офир Акуниc.
Виктор Орбан прибыл в Израиль
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Виктор Орбан прибыл в Израиль
Виктор Орбан проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином. В Иерусалиме глава венгерского правительства посетит Мемориальный комплекс истории Холокоста и побывает у Стены плача, встретится с главным раввином Израиля Давидом Лау.
Местное отделение правозащитной организации "Международная амнистия" призывает директора Мемориального комплекса не принимать Орбана и готовит акцию протеста, в частности, из-за действий венгерских властей по отношению к финансисту Джорджу Соросу, а израильская политическая оппозиция обвиняет Орбана в антисемитизме.