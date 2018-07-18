Трамп: "Вмешательство в выборы - личная ответственность Путина"

Владимир Путин несет личную ответственность за вмешательство России в американские выборы 2016 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Правда, на своей странице в Twitter Трамп написал, что у него и Путина хорошие отношения. По словам президента США, некоторым людям неприятен этот факт. "Есть те, кто скорее начал бы войну, лишь бы не видеть этого", - добавил Трамп, назвав происходящее "синдромом помешательства".

Однако отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина лично ответственным за вмешательство России в американские выборы, глава Белого дома сделал иное заявление.

"Да, так можно сказать, ведь он лидер своей страны. Также я считаю себя ответственным за то, что происходит в США. Да, как руководитель государства он несет ответственность. Я дал ему понять, что мы не допустим вмешательства в наши дела. Не допустим".

В понедельник на саммите в Хельсинки Трамп заявил, что не видит доказательств вмешательства России в американские выборы. Эти слова вызвали в США ожесточенную критику в адрес президента. Некоторые жители страны даже устроили акцию у стен Белого дома, держа в руках плакаты со словами "лжец" и "предатель". Вскоре Трамп выступил с еще одним заявлением: он сказал, что оговорился, и добавил, что полностью доверяет американским спецслужбам.