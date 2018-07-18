Наступление сирийской армии в Дераа

Повстанцы сдались сирийской правительственной армии в населенном пункте Нава, расположенном в юго-западной провинции Дераа вблизи Голанских высот. Наступательная операция при поддержке российских военных здесь началась в ночь на вторник. До этого город Нава с численностью в 100 тысяч человек оставался в провинции Дераа крупнейшим поселением под контролем боевиков.