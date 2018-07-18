Повстанцы сдались сирийской правительственной армии в населенном пункте Нава, расположенном в юго-западной провинции Дераа вблизи Голанских высот. Наступательная операция при поддержке российских военных здесь началась в ночь на вторник. До этого город Нава с численностью в 100 тысяч человек оставался в провинции Дераа крупнейшим поселением под контролем боевиков.
Наступление сирийской армии в Дераа
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Наступление сирийской армии в Дераа
На этом фоне Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека сообщает, что в результате авианалетов десятки человек погибли и пострадали.
Между тем губернатор провинции Дераа Мухаммед Халид Ханнус поднял сирийский флаг в освобожденном от боевиков населенном пункте Босра аш-Шам, а российские военные сообщили о решении повстанцев сложить оружие и войти в состав сирийской правительственной армии, чтобы сражаться против группировки "ИГИЛ".
Ранее сирийские войска отбили у боевиков и заняли стратегически важную высоту Аль-Хара рядом с линией разграничения с Израилем.